São Paulo: Contrato de Erick será válido por quatro anos

Os detalhes do pré-contrato assinado por Erick com o São Paulo foram revelados. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (31), João Paulo Silva, presidente do Ceará, falou sobre a saída do atacante.

“O que eu posso falar com o Erick é que ele realmente assinou um pré-contrato com o São Paulo. O agente dele me passou isso, o São Paulo também nos comunicou. (…) Ele fez um contrato com o São Paulo por quatro anos. Eu fiz tudo dentro do possível e gostaria muito da renovação dele, mas eu sei que um jogador que nada vai mudar”, disse João Paulo.

O presidente do Ceará, no entanto, negou que tenha recebido uma oferta do Tricolor para liberar Erick de imediato. O mandatário do Vozão disse que confia no profissionalismo de Erick nesta metade final de ano defendendo a equipe cearense.

“Em momento algum, o Erick pediu para ir antes para o São Paulo e o São Paulo também não nos fez nenhuma proposta de fato para levar o jogador antes da janela, antes do fechamento da janela. Para ficar claro, porque saiu na imprensa pensa que a gente tava negociando dois atletas de base, isso não é verdade. (…) Conversei com o Erick, ele tem toda a minha confiança, eu acredito muito no atleta. Ele tem uma gratidão muito grande pelo Ceará. onheço o caráter do atleta e sei que ele vai se doar até o último instante que ele tiver no Ceará para a gente buscar esse nosso acesso”, disse.

Erick vem sendo um dos destaques desde que chegou ao Ceará. Nesta temporada, apesar da campanha oscilante do Vozão na Série B, o atacante aparece como a esperança pelo acesso à Série A.

