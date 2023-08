Reservas do Botafogo brilham com 11 participações em gols só em julho

Em mais um mês de domínio e invencibilidade no futebol brasileiro, o Botafogo alcançou um marca que reafirma a qualidade ofensiva de seu elenco. Afinal, em julho, dos 15 gols da equipe, nada menos do que 11 tiveram participação direta de jogadores reservas. Na vitória sobre o Coritiba, no último domingo, no Nilton Santos, Victor Sá e Gustavo Sauer tiveram grande atuação, com assistências e gols.

Aliás, completam a lista, além dos dois, Janderson (com quatro participações), Carlos Alberto (duas) e Diego Hernández (uma). Esse número fica a um gol, por exemplo, do total do Vasco no Brasileirão em 16 partidas disputadas. O atacante Victor Sá, que assumiu a vaga de Luis Henrique, citou a força coletiva como diferencial e a confiança que um passou para o outro.

“Foi uma grande partida de todos. Entramos bastante concentrados e sabendo bem o que deveríamos fazer, abrimos o placar cedo e soubemos retornar ao jogo, mesmo após levar o empate. Acredito que o principal trunfo da nossa equipe é a força coletiva. Temos um grupo muito forte, em que todos tem o seu papel e desempenha da melhor forma possível. O nosso grupo está muito unido, um ótimo ambiente e isso é muito importante”, crê o camisa 7, que ficou mais de um mês fora de ação e perdeu espaço para Luis Henrique.

Mudanças de acordo com o rival

Dessa forma, com menos de três semanas de trabalho, o técnico Bruno Lage já começa a ter uma “dor de cabeça” para montar o time. Ele já elogiou Janderson, o qual admitiu que não conhecia, e citou Sauer na coletiva após a goleada. Além disso, deu a entender que vai seguir mexendo pontualmente, de acordo com o adversário e de forma similar so que já fazia seu antecessor, Luís Castro.

“Nossa forma de trabalhar é desenvolvendo a equipe. Não deixamos ninguém para trás. Vamos treinando com todos, estou nesse momento de conhecer todos. E depois temos que tentar analisar o adversário e perceber quais são as nossas características. Os treinadores querem sempre ter a melhor equipe. Mas a melhor equipe envolve muitas coisas, como os jogadores se recuperam. Temos jogadores que se recuperam em 24 horas, outros demoram 48 horas para treinar bem. Vou olhar para os meus 28 jogadores disponíveis e apresentar uma equipe competente que consiga vencer o próximo jogo”, afirmou.

O mês de julho do Botafogo*:

GOLS:

Tiquinho (3)

Carlos Alberto (2)

Eduardo (2)

Gustavo Sauer (2)

Luis Henrique (2)

Adryelson (1)

Di Placido (1)

Janderson (1)

ASSISTÊNCIAS:

Janderson (3)

Di Placido (2)

Victor Sá (2)

Gustavo Sauer (1)

Hernández (1)

Marçal (1)

* Em negrito os jogadores considerados reservas