São Paulo avança em conversas e fica próximo de contratar Lucas Moura

O São Paulo tem caminhado a passos largos para garantir a contratação de Lucas Moura. Agora, segundo o “ge”, o clube avançou nas conversas com o atacante e deve acertar a chegada do jogador, que ficaria no Tricolor até o final do ano.

Nas últimas tratativas, o clube e o jogador já acertaram a duração curta do contrato. Agora, no entanto, Lucas precisa alinhar o seu futuro após isso para, depois, assinar de vez com o Tricolor.

O Los Angeles FC, dos Estados Unidos, quer ter o jogador brasileiro. Sendo assim, duas alternativas se apresentam. A primeira delas, é assinar com o clube dos EUA e, em seguida, alinhar um empréstimo curto com o São Paulo. Já a segunda, contempla um acordo curto com a equipe paulista e um acerto verbal com os americanos para o ano que vem.

A opção que aparece mais forte no momento é a segunda. Isso porque, o Los Angeles FC terá direito a mais uma vaga para jogadores estrangeiros em 2024.

O São Paulo, apesar da expectativa, não corre contra o tempo para fechar a contratação de Lucas Moura. Isso porque, por estar sem clube, ele não precisa ser anunciado ainda com a janela aberta — ela vai até a próxima quarta-feira (2).

Neste momento, além do acerto com o LAFC sobre o futuro, Lucas precisa apenas acertar o seu salário e as luvas (prêmio pela assinatura do contrato) com o Tricolor. Isso deve acontecer nos próximos dias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.