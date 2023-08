Vasco pede na Justiça liberação parcial de São Januário

O Vasco entrou com uma petição no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para tentar liberar parcialmente São Januário no jogo com Grêmio. A bola rola no domingo (6), às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Cruz-Maltino até citou a decisão recente do STJD que permite a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência nessa partida.

No entanto, apesar da sentença que favorece os cariocas, o próprio TJ determinou que o clube tem de atuar mais uma vez de portões fechados. Portanto, tal cenário inviabiliza público diante do Tricolor gaúcho neste momento. Por outro lado, existe a possibilidade de o Gigante da Colina sediar o confronto em um novo local e recebendo fãs, embora essa não seja a vontade da diretoria.

O episódio que provocou a punição ao Vasco aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Goiás, no dia 22 de junho. Revoltados com a má fase na Série A, torcedores atiraram objetos no gramado após o apito final e entraram em confronto com a polícia. De lá para cá, o Cruz-Maltino fez três jogos em casa na competição: Cuiabá, no Luso-Brasileiro, e Cruzeiro e Athletico-PR, em São Januário. Todos, é claro, sem torcida.

Vasco afundado no Z4

Enquanto batalha fora de campo para voltar a ter público, o Vasco também segue a luta dentro das quatro linhas para sair da lanterna da tabela. O Gigante da Colina continua sem conseguir reagir na zona de rebaixamento e soma nove pontos em 16 partidas disputadas. Ainda resta, por sinal, um duelo direto com o América-MG, em Belo Horizonte, que precisou ser adiado. São duas vitórias no campeonato e risco cada vez maior de queda.

