Às vésperas do duelo, Botafogo quita dívida com Guaraní-PAR por Segovinha

O Botafogo quitou a primeira parcela, no valor de US$ 400 mil (R$ 1,9 milhões), pela contratação de Matías Segovia junto ao Guaraní, do Paraguai. O pagamento estava atrasado desde maio, no entanto, o Alvinegro pagou a quantia a menos de uma semana de receber o time de Assunção, pela Copa Sul-Americana. A bola rola na quarta-feira (2), às 19h, de Brasília, no Nilton Santos, pela ida das oitavas de final.

Segovinha chegou no Rio de Janeiro em abril de 2023, como um dos reforços para o segundo semestre. Na época, o acerto pela compra do jogador de 20 anos se deu pelo total de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 2,7 milhões), em quitações parceladas. Por sinal, o Glorioso adquiriu, assim, 60% dos direitos econômicos do atleta, considerado promissor e recém-destaque do Sul-Americano sub-20, pelo Paraguai.

Em declaração à Rádio ABC Cardinal, o presidente do Guaraní, Emilio Daher, confirmou o pagamento do Botafogo, nesta segunda-feira (31). “Me informaram que na sexta-feira passada fizeram a transferência. O Botafogo pagou US$ 400 mil dólares pela primeira parcela. Estavam atrasados desde maio. Porém, ao Guaraní, restou uns US$ 200 mil aproximadamente”, disse o cartola.

Duelo Botafogo x Guaraní

O Botafogo, aliás, tem o retorno de Adryelson para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Iso porque, o zagueiro não esteve à disposição do técnico Bruno Lage na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão. Afinal, cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e, agora, volta a formar a dupla de zaga com Victor Cuesta.

Na frente, fica a expectativa pela permanência na equipe de Gustavo Sauer, autor de dois gols e uma assistência diante do Coxa. O camisa 10 ganhou à frente na concorrência pela posição, possivelmente deixando Júnior Santos e Segovinha para trás. Aproveitou bem a oportunidade, dedicou a ótima atuação à resiliência do trabalho do dia a dia e tem chances de continuar entre os titulares.

