Seleção Brasileira Sub-15 é convocada para amistosos no Uruguai

A Seleção Brasileira Sub-15 foi convocada nesta segunda-feira (31), pelo técnico Dudu Patetuci, visando a preparação da equipe para a disputa do Sul-Americano da categoria, em novembro deste ano, em local ainda a ser definido. Assim, a equipe conta com representantes dos grandes cubes do futebol brasileiro. Ao todo 23 jogadores foram selecionados para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, além de outros dois amistosos no Uruguai, entre os dias 14 e 25 de agosto.

“Essa fase de preparação é muito importante. É a partir de agora que iniciaremos os jogos contra seleções e poderemos ter um parâmetro melhor de avaliações. Mas, com certeza vai ser de grande valia e estamos bastante esperançosos de que vai ser uma excelente fase de preparação para o Sul-americano”, disse o técnico Dudu Patetuci.

Dessa maneira, a seleção se apresenta na Granja Comary no dia 14 de agosto e embarca para o Uruguai, onde disputará dois amistosos contra a seleção do país.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-15:

Goleiros:

Arthur – Bahia

João Pedro Silva – Santos

Luiz Fernando – Palmeiras

Laterais direitos:

Ivanilson – Cruzeiro

Vitor Ramon – Grêmio

Laterais esquerdos:

Denner – Corinthians Paulista

Rafael – Santos

Zagueiros:

Luis Eduardo – Grêmio

Miguel Sgrance – América-MG

Pedro Paulo – Corinthians

Renan – Vasco da Gama

Meias:

Felipe de Morais – Cruzeiro

Hendel (Índio) – Atlético Mineiro

João Pedro Porto (Gutte) – Atlético Mineiro

Ruan Sales – Fluminense

Tiago Augusto – Grêmio

Vinicius Fabri – Santos

Atacantes:

Davi Alves – Athletico

Fernando Pradella – Santos

Gustavo Assef – Atlético Mineiro

Kayke Evaristo – Athletico

Roger Dias – Grêmio

Ryan Roberto – Flamengo