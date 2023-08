Fluminense é recepcionado por Riquelme em treino na Argentina

O Fluminense, que treina no CT do Boca Juniors para o jogo diante do Argentinos Juniors, nesta terça (1), pela Libertadores, teve a luxuosa recepção de Juan Román Riquelme, na véspera da partida. O ex-jogador e atual presidente do Boca foi o anfitrião e fez questão de receber a delegação tricolor, que utiliza o centro de treinamentos para suas atividades.

Riquelme tirou fotos com vários jogadores do Fluminense, entre os quais o compatriota Cano, o meia Ganso e o lateral Marcelo. Este último, aliás, chegou a enfrentar o argentino nos seus tempos de Real Madrid. Román, por outro lado, foi um grande nome do Villarreal, também na Espanha, e ambos tiveram alguns embates no fim da década de 2000.

O Tricolor espera que o contato com o craque traga bons fluidos ao clube. Afinal, já nesta terça, o Flu entra em campo pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Argentinos Juniors. Aliás, por curiosidade, o jogo será no Estádio Diego Armando Maradona, que leva o nome de um dos maiores ídolos do Boca, assim como o próprio Riquelme.

