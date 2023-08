Fabinho é anunciado pelo Al-Ittihad e vai jogar ao lado de Benzema

Fabinho é mais um jogador do futebol europeu que vai atuar na Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (31), o Al-Ittihad anunciou a contratação do volante que deixa o Liverpool aos 29 anos, após cinco temporadas nos Reds, e vai para um novo desafio na carreira. Os sauditas pagaram 40 milhões de libras (R$ 251 milhões) pela transferência do brasileiro.

O acerto entre as partes já estava definido, mas por causa de alguns impasses no negócio a apresentação de Fabinho foi prolongada para esta segunda-feira. Ao mesmo tempo, surgiram alguns rumores de que a raça dos cachorros do volante, buldogue francês, seria proibida na Arábia Saudita.

Assim, Fabinho se junta aos craques Karim Benzema Kanté no atual campeão saudita. Ao mesmo tempo, o volante se junta aos brasileiros Romarinho, ex-Corinthians, e ao goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio.

O volante tinha contrato com o Liverpool até 2026, mas o clube passa por um processo de renovação e o brasileiro viu a saída nesta janela de transferências como positiva para sua carreira.

Fabinho chegou ao Liverpool em 2018, contratado do Monaco. No clube inglês, o brasileiro fez 219 jogos, marcou 11 gols e conquistou seis títulos, entre eles a Champions de 2018/19 e a Premier League de 2019/20. Na última temporada foram 49 jogos, sendo 40 como titular.