Botafogo mira contratação de goleiro da Inter-ITA e zagueiro angolano

Não satisfeito com a liderança isolada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo intensificou nos últimos dias as negociações por reforços. Depois de acertar com o lateral-direito Mateo Ponte, a SAF iniciou as investidas em outras duas posições. Um dos alvos é o goleiro Gabriel Brazão, de 22 anos e que pertence à Inter de Milão. O outro é o zagueiro Bastos, que nasceu em Angola e tem passagem de destaque por Lazio e Al Ahli. As informações originais são do “ge e do jornal “O Globo”, respectivamente.

No gol, Brazão tem convocações para todas as seleções de base no currículo. Começou no Cruzeiro e foi vendido, em 2018, para o Parma, sem estrear profissionalmente. Hoje, por sinal, é reserva da Inter e chegaria para uma futura substitução de Lucas Perri. Afinal, o Glorioso vem recebendo sondagens pelo titular e pode negociá-lo na próxima janela de transferências.

O reserva imedito é Gatito Fernández, que está com 35 anos e só tem contrato até dezembro. Aliás, Gabriel Brazão tem o perfil que o investidor John Textor aprova: jovem, com alto potencial técnico e que pode se valorizar bastante, assim como Perri. A negociação, porém, precisa de uma definição nesta terça-feira, para que o goleiro seja inscrito na CBF antes de a janela de transferências se encerrar.

Mais um africano no Botafogo

Já o caso de Bastos, cujo nome completo é Bartolomeu Jacinto Quissanga, é mais tranquilo. Isso porque, o defensor está sem clube após deixar o Al Ahli, da Arábia Saudita. Ele era reserva no time de Ramón Díaz no Mundual de Clubes e perdeu espaço com a chegada de reforços. Ou seja, pode assinar contrato até o dia 24 de agosto.