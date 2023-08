Grêmio atravessa Botafogo e anuncia acordo com atacante João Pedro

O Grêmio aproveitou os últimos dias da janela de transferências para anunciar um acordo para contratação do atacante João Pedro, do Fenerbahçe, da Turquia. Líder do Brasileirão, o Botafogo mantinha conversas com o brasileiro naturalizado italiano, mas o clube gaúcho atravesssou a negociação para encaminhar o empréstimo.

Assim, o jogador de 31 anos desembarca em Porto Alegre nesta terça-feira e, no dia seguinte, realizará exames médicos. Em caso de aprovação, assinará contrato por um ano e meio.

Segundo o jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, o Tricolor gaúcho apresentou oferta interessante ao Fenerbahçe. Além disso, os turcos não tinham planos de contar com o atleta na temporada que se inicia. Os valores, contudo, não foram divulgados. João Pedro ganhou destaque na Seleção Brasileira sub-17, que, ao lado dos goleiros Alisson e Ederson, os volantes Casemiro e Fernando, o meia Philippe Coutinho e o atacante Dudu, faturou o Sul-Americano da categoria em 2009.