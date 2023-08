River Plate x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das grandes disputas das oitavas de final da Libertadores começa nesta terça-feira (1). Pelo duelo de ida, River Plate e Internacional se enfrentam às 21h (de Brasília) no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Para chegar nesta fase, o time argentino fechou na segunda posição de sua chave, com dez pontos. Já o Colorado, por outro lado, ficou na liderança do Grupo B, com 12 pontos.

Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar em 8 de agosto. Assim, também às 21h, a partida no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), decidirá quem avança de fase na Libertadores.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida entre River Plate e Internacional.

Como está o River Plate

Para a partida desta terça-feira, o técnico Martín Demichelis não poderá contar com quatro jogadores: Tomás Lecanda, Tomás Castro Ponce, Elías López e Agustín Fontana. Em contrapartida, o time argentino terá o trio Solari, Barco e De La Cruz, principais jogadores do tetracampeão da Libertadores.

Como está o Internacional

Assim como o River Plate, o Internacional também entra em campo com desfalques. O zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso por doping, não fica à disposição de Eduardo Coudet. Além disso, o volante Lucas Ramos, com lesão no joelho direito, também não viajou com a delegação colorada para a Argentina.