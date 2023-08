Bolívar x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico Paranaense encara o Bolívar nesta terça-feira (01), às 21h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Furacão se classificou em primeiro de seu grupo, após superar o Atlético-MG e o Libertad, na briga por uma vaga. Por outro lado, o time boliviano liderou sua chave por toda a primeira fase, mas acabou sendo superado pelo Palmeiras na última rodada.

Como chega o Bolívar?

O Bolívar vive um bom momento na temporada, já que ocupa a quarta colocação do campeonato boliviano e segue vivo na disputa do título nacional. Além disso, nas últimas dez partidas, perdeu apenas um jogo, justamente para o Palmeiras, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, o time não tem nenhum desfalque para a partida e deposita todas as suas esperanças no artilheiro Ronnie Fernández, para sair com a vantagem.

Como chega o Athletico Paranaense?

Por outro lado, o técnico Wesley Carvalho não terá sua dupla de zaga titular para o confronto. Afinal, Thiago Heleno e Pedro Henrique estão no departamento médico e fora da partida. Assim como Fernando, Christian, Alex Santana, William Bigode e Rômulo, também lesionados, não jogam. Contudo, o zagueiro Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, está de volta e deve ser titular em La Paz. Por fim, os reforços contratados na reabertura da janela de transferências, o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, o volante Vidal e o meia Zapelli também estão à disposição.

BOLÍVAR X ATHLETICO PARANAENSE

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Data: 01/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

BOLÍVAR: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

ATHLETICO PARANAENSE: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno (Cuello), Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Auxiliares: Byron Romero (EQU) e Christian Lescano (EQU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

