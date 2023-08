Pedro se reúne com Marcos Braz e volta a treinar nesta terça

Uma reunião entre Pedro e Marcos Braz, no começo da noite desta segunda-feira (31) definiu o retorno do atacante do Flamengo aos treinos para esta terça. O camisa 9 não foi ao CT Ninho do Urubu para o primeiro treino do Rubro-Negro após a agressão do preparador físico Pablo Hernández a Pedro, nos vestiários da Arena Independência, no jogo contra o Atlético-MG, neste fim de semana.

Nesta segunda, Pedro não se reapresentou. Ele, aliás, não comunicou o Flamengo de antemão. Posteriormente, seu estafe confirmou que o jogador foi ao dentista por causa de dores no rosto, devido à agressão que sofreu. Ademais, que o atacante também não reunia condições psicológicas para participar da atividade. A diretoria agiu rápido e procurou Pedro para um encontro e emergência para definir o futuro.

O encontro entre Marcos Braz, vice de futebol do Fla, e Pedro teve também a presença de Bruno Spindel, diretor de futebol do clube. Os três estiveram no Ninho do Urubu, primeiramente, indo em seguida para a casa do atacante. De acordo com o portal ‘ge’, a princípio, não se falou em novas punições ao jogador por não ter comparecido ao treino sem aviso prévio.

Entretanto, a diretoria multou o jogador por sua conduta, ante da agressão que sofreu. Isto porque Pedro não quis continuar o aquecimento após se dar conta de que não entraria no jogo. Após o jogo, Pablo Hernández discutiu com Pedro, que não gostou. Os dois se confrontaram e o argentino deu um soco no rosto do jogador. O Flamengo decidiu, já no domingo, demitir Pablo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.