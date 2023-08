Corinthians x Newell´s Old Boys: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Newell’s Old Boys, nesta terça-feira (1/8), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão chega nesta fase após eliminar o Universitario, do Peru, nos playoffs. Por outro lado, a equipe argentina avançou em primeiro lugar no seu grupo e com a segunda melhor campanha geral da competição.

Como chega o Corinthians

Vanderlei Luxemburgo deixou dúvidas na escalação para essa partida. Nos playoffs da Sul-Americana, contra o Universitario, do Peru, o técnico levou a campo um time repleto de garotos. Porém, dessa vez, não descarta utilizar alguns de seus principais jogadores. Contudo, o volante Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite há dez dias, deve seguir como desfalque. Além disso, o meia Matías Rojas, em recuperação de pancada no tornozelo esquerdo, é dúvida. Por fim, o recém-contratado Lucas Veríssimo pode fazer sua estreia.

Como chega o Newell’s Old Boys

O time argentino chega com a segunda melhor campanha da Sul-Americana, atrás apenas do São Paulo. Contudo, o técnico Gabriel Heinze terá alguns desfalques. Isso porque Bruno Pittón, Francisco González, Justo Giani e Pablo Pérez estão no departamento médico e sequer viajaram para o Brasil. Assim, o time argentino deve apostar nos contra-ataques em busca de um bom resultado.

CORINTHIANS X NEWELL’S OLD BOYS-ARG

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data: 1/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Lucas Veríssimo, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo; Adson (Ruan Oliveira); Róger Guedes (Guilherme Biro) e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NEWELL´S OLD BOYS: Hoyos; Mosquera (Méndez), Velazquez, Ortiz e Martino; Gomez, Sforza e Ferreira; Sordo (Mansilla), Recalde (Reasco) e Aguirre. Técnico: Gabriel Heinze

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

