CBF define: Seleção estreia nas Eliminatórias em Belém do Pará

Após 12 anos, a Seleção Brasileira irá voltar a jogar em Belém do Pará. A CBF definiu, na noite desta segunda-feira (31), que a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2026 acontecerá no Mangueirão. O duelo, no dia 8 de setembro, é contra a Bolívia, pela primeira rodada da fase classificatória para o Mundial.

Este, portanto, será o primeiro jogo da Seleção em Belém desde 2011. Na altura, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0, pelo Superclássico das Américas. Aliás, a partida também marcará a primeira oportunidade do Brasil de jogar em um estádio totalmente renovado, com aspecto de arena e capacidade para 50 mil pessoas. Assim, dentro das normas recomendadas pela Fifa.

Embora a CBF ainda não divulgue as sedes dos outros jogos da Seleção, a tendência é que isso aconteça em breve. A Seleção jogará em casa, ainda em 2023, contra Venezuela e Argentina. O presidente Ednaldo Rodrigues afirmou que decidirá levando em conta um deslocamento menor para o time. De fato, o Brasil joga em Lima, no Peru, quatro dias depois, e Belém é uma das capitais mais próximas do local.

“As decisões visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”.

