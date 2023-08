Portugal x EUA: Onde assistir, escalações, arbitragem e chances de classificação

A definição do Grupo E da Copa do Mundo feminina ocorrerá na madrugada desta terça-feira. Às 4h (de Brasília), no Eden Park, em Aukland, rolará Portugal x Estados Unidos. Já no Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, o jogo será Vietnã x Holanda.Tirando a equipe do Vietnã, que perdeu seus dois jogos e está eliminada, as outras três seleções seguem com chances. Os Estados Unidos lideram com 4 pontos e são favoritos, já que precisam apenas de um empate contra Portugal. Mas as portuguesas têm três pontos e, se vencerem, se classificam. Já a Holanda, com 4 pontos, mas em segundo lugar (tem saldo pior do que as americanas) se garante com uma vitória ou mesmo um empate.

Onde assistir

SporTV, Cazé TV e Fifa+ transmitem a partir da 4h da madrugada (de Brasília)

Veja a situação de cada seleção

Como há muitas variações em relação às chances de classificação às oitavas, o Jogada10 mostra abaixo toda a matemática

1º LUGAR – ESTADOS UNIDOS – 4 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer ou empatar

2 – Perder e a Holanda perder para o Vietnã

Eliminado se:

1 – Perder e a Holanda vencer ou empatar

2 – Perder por um gol e a Holanda vencer, mas no máximo, por dois gols

2º LUGAR – HOLANDA – 4 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar e Portugal não vencer

3 – Empatar e Portugal vencer os EUA por 3 ou mais gols

Eliminado se:

1 – Perder e os EUA vencer, empatar ou perder pela mesma diferença de gols da derrota das holandesas

3º LUGAR – PORTUGAL – 3 PONTOS

Avança se:

1 – Vencer

Eliminado se:

1 – Empatar ou perder

4º LUGAR – VIETNÃ – ZERO PONTO

Já eliminado

Em relação ao jogo Portugal x Estados Unidos, embora a vitória classifique as portuguesas, um triunfo lusitano seria a maior zebra da história das Copas. Afinal, as americanas são as atuais bicampeãs, favoritas ao título, cheia de estrelas, Portugal joga a sua primeira Copa. Além disso, as seleções se enfrentaram 12 vezes. São 12 triunfos das americanas. Além disso, Portugal nunca fez um golzinho no rival.

Como está Portugal

O treinador Francisco Neto, satisfeito com o comportamento ofensivo do time na vitória sobre o Vietnã deve seguir com Jessica Silva e Telma Encarnação. Mas já sabe que não terá a apoiadora Fátima Pinto. Ela se machucou na estreia, não jogou contra Vietnã e não está na relação para a partida, sendo uma baixa importante.

Como estão os Estados Unidos

O treinador Vlatko Andonovski segue com problams na zaga e mais uma vez vai adaptar a volante Ertz como zagueira. Mas, em compensação, Lavelle, que vem jogando poucos minutos, entrando no segundo tempo, está escalada desde o início. Dessa forma, aumenta muito a qualidade do time na criação.

PORTUGAL X EUA

Copa Feminina – Grupo D – 3ª Rodada

Data e Horário: 31/7/2023, 4h (de Brasília)

Local: Eden Park, Aukland (NZL)

PORTUGAL: Patrícia Ana Morais; Ana Borges, Carole Costa e Ana Seica; Lucia Alves, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto e Joana Marchão; Nazareth e Jessica Silva, Telma Encarnação. Técnico: Francisco Neto

EUA: Alissa Naeher; Emily Fox, Julie Ertz, Naomi Girma e Dunn; Sullivan, Demelo e Horan; Trinity Rodman, Smith e Alex Morgan. Técnico: Vlatko Andonovski

Árbitro: Rebecca Welch

Auxiliares: Natalie Aspinall e Anita Vad

