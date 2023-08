Justiça nega pedido de Scarpa para penhorar salário de Willian Bigode

Gustava Scarpa não teve sucesso em sua tentativa de penhorar 30% do salário de Willian Bigode, atacante do Athletico-PR e réu no caso do golpe das criptomoedas. Nesta segunda-feira (31), a Justiça negou o pedido do meia do Nottingham Forest, que almejava recuperar os mais de R$ 6 milhões que investiu na XLand e que desapareceram.

A solicitação por parte dos advogados de Scarpa ocorreu no início do mês. Com o indeferimento do repasse, a defesa irá recorrer da decisão do juiz Danilo Fadel de Castro. Neste momento, o salário de Willian é pago por Fluminense (clube ao qual pertence) e Athletico-PR (para quem está emprestado).