Série B começa agosto com confrontos de meio de tabela

Começa nesta terça-feira (1) o mês de agosto e também a 21ª rodada da Série B do Brasileirão. Três jogos abrem a segunda jornada do returno, mas com um fato em comum: todos envolvem equipes que, em média, estão na parte intermediária da tabela. O time mais em evidência nestes confrontos é o Mirassol, que busca uma vitória para entrar no G-4.

O time paulista joga em casa contra o Avaí, que pena na zona de rebaixamento. Se acaso vencer, o Mirassol ultrapassa Vila Nova, Guarani e Criciúma, ainda que momentaneamente, para entrar na zona de acesso para a Série A. A equipe está com 34 pontos e ocupa a sétima colocação. Ademais, não perde há nove jogos e vem de quatro vitórias consecutivas.

O Botafogo-SP é outro time que tenta, aos poucos, crescer na tabela. Atualmente em nono, visita o Sampaio, que está em 15º lugar. Os maranhenses estão há quatro jogos sem vencer e tentam evitar um novo tropeço para não se aproximarem ainda mais da degola. Outro confronto da noite é CRB x Atlético-GO, em Maceió. Os dois times estão separados por apenas uma posição, mas também por quatro pontos: o Dragão é o 11º e o CRB está em 12º lugar.

SÉRIE B – 21ª rodada

Terça-feira (1/8)

Mirassol x Avaí – 19h

Sampaio Corrêa x Botafogo-SP – 19h

CRB x Atlético-GO – 21h30

Quarta-feira (2/8)

Criciúma x Ponte Preta – 19h

Ituano x Tombense – 19h

Vila Nova x Sport – 21h30

Guarani x Ceará – 21h30

Vitória x ABC – 21h30

Juventude x Novorizontino – 21h30

Londrina x Chapecoense – 21h30

