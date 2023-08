Chance perdida

O Flamengo perdeu ótima oportunidade para detonar todos os profissionais ligados a Jorge Sampaoli, após a agressão do preparador físico Pablo Candido Fernandez ao atacante Pedro, praticamente afastado do time principal do clube, após vitória de 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro.

O treinador escala mal, substitui pior, e pelo que se viu no episódio, administra de forma caótica um grupo qualificado. Grupo que ainda reúne possibilidades de ganhar títulos. Pedro não está insatisfeito apenas pelo fato de não participado efetivamente do triunfo em Belo Horizonte. Mas principalmente porque raras vezes atua nas partidas, o que confirma os conceitos cheios de equívocos do técnico argentino.

Sampaoli não é andarilho apenas à beira do campo. Mas na própria carreira, de passagem sem muito brilho por vários países, na América do Sul e na Europa, a exemplo de Fernandez, que jamais seria notado, se a diretoria do Flamengo não o desligasse.

Que falta faria Sampaoli?

O clube, após tropeçar em escolhas erradas, incluindo a contratação absurda e extremamente infeliz de Vitor Pereira – que perdeu cinco títulos em três meses – e a do próprio Sampaoli, que é um enigma ainda não decifrado, teve receio de recomeçar o ano de 2023, na véspera do mês que decidirá o futuro do Rubro-Negro na temporada. Preferiu fazer o simples. Demitiu Fernandez, manteve o entrenador porteño, e começou a rezar, com base no elenco de craques que possui, incluindo Pedro, para que o ano termine com pelo menos uma taça nas mãos, pois caso contrário o próprio orçamento milionário do clube estará comprometido.

Sampaoli não faria falta alguma. Há muitos profissionais no Brasil com capacidade para substituí-lo. E seria um alívio não vê-lo mais caminhando pelo gramado como um animal feroz dentro da jaula, inventando providências sem nexo, desgovernado como um trem sem controle, apostando em situações sem critério, desperdiçando pontos importantes e marginalizando atletas de importância.

O que se pergunta, de agora em diante, é como será o relacionamento do cidadão de Rosário com o grupo, quando se sabe que este fator é fundamental no sucesso de um time de futebol. Sim, pois a incompetência aqui descrita já é fato, e a questão da convivência poderá ser mais um problema diante de suas atitudes e resultados.

Alguém dirá que o Flamengo está invicto faz algum tempo, e continua na briga pelos três dos oito títulos que restam. Cinco foram para o lixo pelo arcabouço lusitano. Ora, vencer e conquistar taças não são eventuais na vida do clube, mas realidade desde a sua fundação. Com – quem sabe – e sem Sampaoli. E se o argentino for campeão, ele como qualquer outro, não faria mais que obrigação.

Pablo, Pedro, Sampaoli…

O bom da questão é que Fernandez seguirá sua trilha errante. Mas Pedro permanecerá na Gávea e o entrenador porteño terá como nunca forte cobrança. Isso poderá, aliás, apressar mais uma vez a sua despedida, cuja hora, com certeza, chegará.

E o ruim, como dito, será a continuidade deste punhado de preparadores sem qualquer ligação com o Flamengo.

