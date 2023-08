James Rodríguez busca recuperar prestígio colombiano no São Paulo

Já anunciado oficialmente pelo São Paulo, James Rodríguez volta ao futebol sul-americano após quase 15 anos. Revelado pelo Envigado, de seu país, rodou mais uma década pela Europa até vestir a camisa tricolor. Mas o novo meia são-paulino terá uma missão em particular, além das muitas que lhe cabem: ser um colombiano com uma passagem de sucesso no Morumbi, algo que o clube não vê há muito tempo.

Desde Aristizábal, que jogou entre 1996 e 1998, jogadores nascidos na Colômbia tem falhado em dar certo no São Paulo. Se o atacante foi campeão paulista em seu último ano e marcou uma quantidade considerável de gols (35), todos os outros compatriotas deixaram má impressão. Isto inclui nomes ainda vinculados ao clube, como o lateral Orejuela, emprestado ao Ceará.

Anteriormente a James Rodríguez, o São Paulo teve ainda o volante Colorado e os atacantes Pabón, Tréllez e Guisao. O meio-campista teve uma passagem apagada no ano passado, após chegar com moral do Deportivo Cáli. Acabou não renovando seu empréstimo junto ao Cortuluá e foi parar no México.

Entre os atacantes, Pabón foi o que veio com mais expectativas: estava no Valencia, da Espanha, em 2014, mas não vingou, marcando somente dois gols pelo Tricolor. Tréllez teve números melhores, com sete gols, mas distribuídos em duas temporadas em meio. Já o ponta Wilder Guisao (que chegou a ser chamado de ‘Guisão’ pela torcida) atuou pouco e só fez um gol. Marcas que James e seu currículo no futebol tentarão superar no Morumbi.

