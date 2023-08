China x Inglaterra: Onde assistir, escalações, arbitragem e chances de classificação

Dois jogos definem na manhã desta terça-feira (1/8) o Grupo D da Copa do Mundo feminina. As quatro seleções têm chances de classificação. Em Perth, na Austrália, o Haiti jogará contra a Dinamarca. Já no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, também em terrotório australiano, jogam China e Inglaterra. Ambos os jogos começam às 8h (de Brasília).

Onde assistir

Cazé TV e Fifa+ transmitem a partir da 8h da madrugada (de Brasília).

Veja a situação de cada seleção

No momento, a Inglaterra, campeã europeia, lidera com 6 pontos. Porém, ainda pode ser superada por Dinamarca e China que têm três pontos e podem superá-la nos critérios de desempates. O Haiti é o lanterna, com zero. Mas se vencer seu jogo e a Inglaterra vencer a China, chegará aos três pontos e poderá se classificar no saldo. Em razão disso, o Jogada10 mostra as muitas possibilidade de classificação e eliminação de todas as seleções.

1º LUGAR – INGLATERRA – 6 pontos

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar

3 – Perder e Dinamarca não vencer o Haiti

Eliminada se:

1 – Perder e a Dinamarca vencer o Haiti por mais de um gol

2º LUGAR – DINAMARCA – 3 pontos

Avança se:

1 – Vencer por dois gols de diferença

2 – Vencer por um gol e a China vencer por um gol. Mas aí Dinamarca, China e Inglaterra ficariam iguais em gols, saldo, confronto direto e a decisão vai para quem tiver menos amarelos.

2 – Vencer e a China empatar ou perder

3 – Empatar e a China perder

4 – Empatar e a China empatar (se classificaria no confronto direto)

5 – Perder por um gol de diferença e a China também perder por um gol. Mas aí Dinamarca, China e Haiti ficariam iguais em gols, saldo, confronto direto e a decisão vai para quem tiver menos amarelos.

Eliminada se

1 – Empatar e a China vencer

2 – Perder e a China empatar ou vencer

3 – Perder, mas por dois gols de diferença

3º LUGAR – CHINA – 3 pontos

Avança se:

1 – Vencer

2 – Empatar e a Dinamarca perder para o Haiti

3 – Perder por um gol de diferença e a Dinamarca também perder por um gol. Mas aí Dinamarca, China e Haiti ficariam iguais em gols, saldo, confronto direto e a decisão vai para quem tiver menos amarelos.

4º LUGAR – HAITI – Zero ponto

Avança se:

1 – Vencer a Dinamarca por dois gols e a China perder

2 – Vencer por um gol por um gol de diferença e a China também perder por um gol. Mas aí Dinamarca, China e Haiti ficariam iguais em gols, saldo, confronto direto e a decisão vai para quem tiver menos amarelos.

Eliminada se:

1 – Empatar ou perder.

2 – Vencer e China empatar ou vencer a Inglaterra

Como está a China

Na China, o desfalque é Zhang Rui, que cumpre suspensão. Mas grande novidade na escalação será Wang Shuang. A reserva entrou e fez o gol da vitória sobre o Haiti e ganha a chance de começar a partida. Shuang será peça-chave, pois somente a vitória faz a China depender apenas de seus esforços para garantir um lugar nas oitavas.

Como está a Inglaterra

A Inglaterra não está classificada para as oitavas e a China não é um time fraco, embora a atual geração seja inferior aos timaços do passado. Mas ainda assim a treinadora Sarina Wiegman vai poupar algumas titulares, deixando-as no banco, mas usando apenas em último caso. Porém, um desfalque é certo, a volante Keira Walsh. Ela se machucou na rodada passada e corria até risco de corte. Porém, a lesão – que muitos diziam ser o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, não foi tão grave. Assim, precisa apenas de poucos dias para se recuperar. Sem Walsh, joga Coombs.

CHINA x INGLATERRA

Copa Feminina – Grupo D – 3ª Rodada

Data e Horário: 1/8/2023, 7h (de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, Hamilton (NZL)

CHINA: Zhu Yu; Mengwen, Shanshan, Wei e Qiaozhu; Lingwei e Lina; Chengsh e Linyan; Wang ShuangJiahui. Técnica: Shui Qingxia

INGLATERRA: Earps; Lucy Bronze, Bright, Greenwood e Daly; Coombs, Stanway e Toone; Kelly, James e Russo. Técnica: Sarina Wiegman

Árbitro: Casey Reibelt (AUS)

Auxiliares: Ramina Tsoi (KYR) e Heba Saadieh (PAL)

