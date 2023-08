Copa do Mundo Feminina: EUA empata com Portugal e avança ao mata-mata

Pela chave E, Estados Unidos e Portugal empataram sem gols e as norte-americanas saíram felizes, pois carimbaram uma vaga nas oitavas de final da Copado Mundo Feminina.

Após três jornadas, os EUA fecharam com a vice-liderança, com 5 pontos. As portuguesas estão eliminadas do torneio, com 4 pontos.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram de muito equilíbrio. As norte-americanas tomaram a iniciativa de atacar e pressionavam com as jogadas pelas laterais. A bola aérea foi uma forte aliada e por lá saíram boas descidas.

A resposta de Portugal vinha no contra-ataque. Em um deles, Jéssica recebeu em velocidade e bateu cruzado para assustar.

Na reta final, os Estados Unidos levaram perigo em chute da entrada da grande área, que foi defendido pela goleira Inês.

O segundo tempo teve um panorama muito igual a metade inicial. As norte-americanas tomaram conta do meio-campo e controlaram as principais ações. A primeira chance não demorou a sair. Alex Morgan saiu na cara da goleira, driblou e finalizou. O gol só não saiu graças a zagueira portuguesa, que tirou quase em cima da linha.

Sem sofrer maiores sustos, os Estados Unidos ainda tiveram mais uma oportunidade com Alex Morgan. A atacante recebeu na área, limpou a marcação e parou em boa defesa de Inês.

Após resistir a totalidade do jogo as investidas das rivais, Portugal teve a bola do jogo nos acréscimos. Ana Capeta recebeu entre as zagueiras, ficou cara a cara com a goleira e soltou o pé. A bola pegou na trave e a zaga afastou.

