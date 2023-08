Holanda aplica uma das maiores goleadas da história da Copa Feminina

A Holanda não teve a menor piedade da frágil seleção do Vietnã na madrugada desta terça-feira (1/8), pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo feminina. Afinal, no Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia, goleou por 7 a 0. Assim, o resultado confirmou a classificação holandesa para as oitavas de final. A apoiadora Brugts, com dois golaços de fora da área, mas bem parecidos, saiu como o destaque do jogo. Os outros gols da surra foram de Jill Roord (dois), Mertens, Snoeijs e Donk.

Como no outro jogo do grupo Portugal e Estados Unidos empataram em 0 a 0, a classificação final ficou com a Holanda em primeiro lugar, com sete pontos e Estados Unidos, em segundo, com cinco. Portugal, com quatro pontos ficou em terceiro, com quatro pontos. Enfim, o Vietnã, com três pontos, sai em último, com zero.

Agora, Holanda e EUA esperam a definição do Grupo G para saber as suas rivais. A Suécia, já classificada, deve confirmar o primeiro lugar e assim será a adversária das holandesas. Já a seleção dos Estados Unidos (atrás do quinto caneco mundial, o terceiro seguido, mas decepcionando) terá pela frente Argentina, África do Sul ou Itália.

Holanda deita e rola

O Vietnã acertou seu único chute no alvo nos primeiros minutos. Depois disso, só deu Holanda. Aos sete minutos, a craque Mertens recebeu lançamento em profundidade da zagueira Bloodworth e, na entrada da área tocou por cobertura, sem chance para a baixa goleira vietnamita, Kin Tran. Três minutos depois, trocando passes, a holanda ampliou com Snoeijs. O jogo estava facil. Após perder duas chances claras, aos 18, Brugts de fora da área, pela esquerda, chutou com estilo para fazer mais um. Aos 22, Jill Roord fez 4 a 0. Mas, ainda na etapa inicial, Donk ampliou.

Com 5 a 0 no primeiro tempo, o que se esperava era a Holanda seguir fazendo gols para construir um placar histórico. Aos 12, Brugts, mais uma vez de fora da área, ma ndou por cobertura, um belíssimo gol. Roods, que tinha feito um gol anulado pelo VAR, fez o sétimo aos 38. Com o 7 a 0 a Holanda se inscreve no Top10 das maiores goleadas. Aliás, veja abaixo a lista das 10 mais:

As maiores goleadas das Copas Femininas

EUA 13 x 0 Tailândia – (França-2019)

Alemanha 11 x 0 Argentina – (China-2007)

Alemanha 10 x 0 Costa do Marfim – (Canadá-2015)

Suíça 10 x 1 Equador – Vancouver – (Canadá-2015)

Suécia 8 x 0 Japão – (China-1991)

Noruega 8 x 0 Nigéria – (Suécia-1955)

Estados Unidos 7 x 0 Taipé Chinês – (China-2015)

Noruega 7 x 0 Canadá – (Suécia-2015)

China 7 x 0 Gana – (EUA-1999)

Holanda 7×0 Vietnã (Austrália/Nova Zelândia-2023)

