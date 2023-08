Argentinos Jrs: a primeira das sete finais do Fluminense de Diniz

Marcelo, Ganso, Arias, Cano… O quarteto é a esperança do Fluminense de voltar com um grande resultado contra o Argentinos Juniors, na Argentina, nesta terça-feira (1/8). O jogo de ida das oitavas de final da Libertadores é o primeiro das sete finais que o Tricolor terá até o seu sonhado título continental.

O momento não é dos melhores. Apesar da vitória magra (1 a 0) sobre o Santos no sábado, o time de Fernando Diniz não conseguiu reencontrar seu bom futebol no mês de julho. Com apenas um jogo por semana, descanso, treinos de sobra, o Fluminense não conseguiu ser envolvente e brilhante em nenhum dos quatro jogos que fez: Internacional, Flamengo, Coritiba e Santos. Contra o Coritiba então teve atuação desastrosa.

A melhor notícia desse mês de julho veio da defesa que conseguiu ficar três jogos sem sofrer gols. E numa competição eliminatória, não levar gols é o primeiro passo para se avançar. Mas falta a parte ofensiva voltar a mostrar seu talento.

Raio X

Arias já é carta marcada para os rivais que dobram marcação no colombiano e dificultam suas ações. Ainda assim, ele consegue volta e meia tirar um coelho da cartola como na jogada para o gol de Cano contra o Santos no sábado.

Ganso sente falta da presença incisiva de Alexsander que abre espaços e funciona muito bem com Marcelo e Keno pela esquerda, trazendo variação e movimentação constante. Algo que Martinelli e Lima não conseguem manter por terem características diferentes. Com isso, Ganso muitas vezes fica travado no passe decisivo e precisa prolongar a troca de passes no meio.

Marcelo, sem a cobertura de Alexsander é outro que sofre. Como já não tem mais o físico de menino, a recomposição é sempre complicada e deixa espaços na defesa, onde os adversários costumam explorar com frequência – até pelo fato de Felipe Melo jogar pelo lado esquerdo deixando o setor mais envelhecido e lento.

E por último Cano, que voltou a marcar gols, mas tem recebido cada vez menos bolas. E para tentar participar do jogo, recua demais deixando muitas vezes o Fluminense sem sua referência dentro da área para o contra-ataque. Cano é fundamental para o Fluminense furar defesas, então precisa ficar perto do gol o máximo de tempo que puder.

O desafio do Fluminense

Nesta terça-feira, o Fluminense terá mais uma oportunidade de provar que ainda pode sonhar com o título que tanto deseja. E se o Argentinos Juniors não é um adversário de se tirar o sono, também não é jogo ganho facilmente. Mas, com o elenco quase todo à disposição – das peças principais apenas Alexsander segue em fase final de recuperação –, Fernando Diniz e a torcida tricolor esperam que a mudança de chave de competição acenda a fagulha que se apagou do time nos últimos meses.

