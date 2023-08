Com jejum no Paraguai, Olimpia vive momento delicado para enfrentar o Flamengo

Se o Flamengo se encontra em um cenário de crise após agressão de ex-preparador físico do clube em Pedro, o Olimpia, adversário de quinta-feira (3) do Mais Querido, também enfrenta cenário delicado. Afinal, o time paraguaio, que visita o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, não vence há cinco partidas.

Em meio à má fase, o Olimpia demitiu, recentemente, o técnico Diego Aguirre e contratou Francisco Arce, que em sua época de jogador vestiu as camisas de Palmeiras e Grêmio. No entanto, logo em sua estreia, o treinador viu sua equipe empatar com o modesto Sportivo Trinidense por 1 a 1. Aliás, nos últimos 10 minutos de partida, o adversário esteve com um jogador a menos.

Nos últimos cinco jogos do Olimpia, o time paraguaio teve três derrotas e dois empates. No entanto, em um desses empates, no 0 a 0 com o CS San Lorenzo (outro time com pouca expressão no país sul-americano), foi eliminado da Copa do Paraguai.

Campanha na fase de grupos da Libertadores

Diferentemente do momento atual, o Olimpia fez bonito na fase de grupos da Libertadores. Afinal, o time paraguaio teve, em seis jogos, quatro vitórias e dois empates, com 13 gols marcados e apenas quatro sofridos. Ou seja, está invicto na competição.

