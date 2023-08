Inglaterra, com show de Lauren James, goleia China e fica em 1º no Grupo D

Com um jogo convincente e com Lauren James em estado de graça, a Inglaterra goleou a China, por 6 a 1. Assim, confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. O duelo da manhã desta terça-feira (1/8) foi no Estádio Hindmarsh , em Adelaide, na Austrália. Com o resultado, o selecionado inglês foi aos nove pontos e, com campanha 100% se garantiu em primeiro lugar e enfrentará a Nigéria nas oitavas de final. James fez dois gols e deu passe outros três , de Russo, Hemp e Kelly. James ainda fez um belo gol anulado pelo VAR. O outro gol, no fim, foi de Daly. Shuang, de pênalti, descontou.

A derrota eliminou as chinesas, que pararam em terceiro lugar, com três pontos. A segunda vaga às oitavas ficou com a Dinamarca, que venceu o selecionado do Haiti, por 2 a 0, e chegou aos seis pontos. As haitianas terminaram em último, com três derrotas e zero ponto.

Lauren James comanda o show da Inglaterra

A Inglaterra matou o jogo no primeiro tempo, ao sair para o intervalo vencendo por 3 a 0. O gol de Russo logo aos três minutos, concluindo boa jogada pela esquerda de Lauren James, deu toda a tranquilidade ao time inglês, que já merecia ampliar quando Millie Bright roubou uma bola no meio de campo e serviu Lauren James. A craque de 21 anos que defende o Chelsea, lançou Lauren Hemp. Esta invadiu a área e chutou com categoria. Depois, Lauren James mandou ver. Afinal, ao finalizar cruzamento de Greenwood fez 3 a 0. E a craque inglesa ainda marcou um belo gol, mas anulado pelo VAR.

Goleada confirmada

No segundo tempo, um pênalti após o VAR confirmar toque na mão de Lucy Bronze, deu a chance da China entrar no jogo. Shwang bateu e marcou. Mas a Inglaterra tinha uma Lauren James inspirada. E ela fez seu segundo gol no jogo, pegando de primeira, de canhota, após cruizamento da direita de Carter. Com 4 a 1 no placar foi hora de administrar o resultado e celebrar a vaga às oitavas, construída com muita qualidade. Porém, as inglesas ainda ganharam um presente, um lançamento despretencioso (de James) estava fácil para a goleira Zhu Yu. Contudo, a arqueira se enrolou ao rechaçar a bola e Kelly ficou com o gol vazio para fazer o quinto gol. No fim, já sem James, que saiu para ser ovacionada e descansar, Daly ampliou.

