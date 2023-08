Palmeiras faz apenas uma mudança em lista da Libertadores

O Palmeiras se prepara para o duelo contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (02). As equipes se enfrentam no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Contudo, o técnico Abel Ferreira não terá nenhum reforço para o mata-mata da competição. O Verdão não fez nenhuma contratação nesta janela, o que gerou revolta nos torcedores.

Com isso, o clube fez apenas uma mudança entre os goleiros reservas na relação de inscritos na Conmebol Libertadores. O arqueiro Mateus, que retornou de empréstimo do Portimonense, entrou no lugar de Natan. De resto, o Palmeiras terá os mesmos jogadores que estavam na fase de grupos.

A prioridade do Palmeiras era acertar com um volante neste período, mas a diretoria não conseguiu avançar em nenhuma das conversas. O Verdão sondou as situações de Wendel, do Zenit, Aníbal Moreno, do Racing e Santiago Hezze, do Huracán, mas todas sem sucesso.

A partida de ida contra o Atlético-MG está marcada para quarta, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. É a mesma data de fechamento da janela brasileira, mas o regulamento da Libertadores indica que as mudanças na lista para o mata-mata precisariam ser feitas até sábado. Contudo, sem nenhuma negociação em andamento, o Verdão não terá nenhuma mudança.

Contudo, sem conseguir reforços, o Palmeiras negociou a saída de quatro jogadores. Deixaram o clube o goleiro Vinicius Silvestre, o meia Bruno Tabata e os atacantes Giovani e Rafael Navarro.

