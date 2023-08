Dinamarca bate Haiti e está nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Dinamarca está nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Enfrentando o Haiti, nesta terça-feira (1), pela última rodada da fase de grupos, as escandinavas venceram por 2 a 0 e avançaram na chave onde a Inglaterra, depois de goleada contra a China, ficou na primeira posição.

Com apenas dois minutos de partida, as dinamarquesas abriram a contagem depois de escanteio onde, depois de Kerly Théus precisar fazer uma defesa difícil, a zagueira Simone Boye aproveitou o repote e mandou pras redes. Porém, a revisão do Árbitro de Vídeo apontou impedimento na finalização que rendeu o rebote a Boye, anulando o tento.

O caráter de pressão das europeias seguiu sendo a marca registrada do confronto em contexto onde o Haiti pouco ficava com a bola. Quando conseguia, usava bastante do expediente de bolas mais longas, não conseguindo trazer situações de real perigo contra a meta defendida pela arqueira Lene Christensen. Na base da insistência, uma das tramas ofensivas da Dinamarca foi desviada dentro da área, com o braço, pela zagueira Dayana Pierre, em penalidade assinalada pela árbitra sul-coreana Oh-hyeon Jeong. Na batida, Pernille Harder esperou a movimentação de Théus e só teve o trabalho de bater forte, no canto direito, para inaugurar o marcador do HBF Park.

Apesar do domínio territorial das dinamarquesas onde a criação ofensiva encontrava problemas no momento do último passe, o Haiti conseguia saídas pontuais (principalmente quando conseguia usar os lados de campo e troca de passes mais curtos) onde a finalização era o grande problema. Não à toa, das três finalizações haitianas, somente uma foi em gol e não foi de grande ameaça para Christensen.

