Libertad x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O time paraguaio chega às oitavas de final da Sul-Americana depois de ficar em terceiro na na Chave D da fase de grupos da Libertadores. Assim, a equipe comandada por Daniel Garnero acabou nos playoffs da Sula, onde bateu o Tigre (ARG) com duas vitórias 2 a 1 e 1 a 0. No Campeonato Paraguaio, o Guramelo lidera o torneio nacional com quatro vitórias em quatro partidas.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici, que busca sua primeira conquista internacional, fez boa campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana e se classificou em primeiro na Chave H. O Fortaleza teve a terceira melhor campanha no geral, atrás apenas de São Paulo e Newell’s Old Boys (ARG). No Campeonato Brasileiro, porém, o time de Vojvoda vive momento ruim. Nas últimas três partidas foram três derrotas para o Tricolor.

LIBERTAD (PAR) x FORTALEZA

Oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023

Data e horário: 1/8/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

ARGENTINOS JUNIORS: Martín Silva; Ramírez, Cardozo, Giménez e Mayada; Lezcano, Reveros, Mendieta e Bareiro; González e Roque Santa Cruz. Técnico: Daniel Garnero

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Yadir Acuña (COL)

