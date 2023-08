São Paulo corre para ter James na Copa do Brasil

James Rodríguez já fala e treina como jogador do São Paulo. O colombiano chegou ao Brasil no último domingo (30) e, nesta segunda-feira (31), já realizou exames e primeiras atividades no clube. Contudo, o Tricolor corre contra o tempo para ter o seu novo reforço em campo no dia 16 de agosto, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Por estar sem clube, não há a obrigação de que ele seja registrado dentro da janela de transferências, que fecha na quarta-feira (02). Contudo, o São Paulo precisa respeitar o prazo de inscrições na Copa do Brasil, que vai até o dia 8 de agosto.

Por ser estrangeiro, James terá primeiro que tirar documentos pessoais, como visto e carteira de trabalho. Ainda assim, dirigentes tricolores acreditam que há tempo suficiente para que ele esteja na lista do clube para a Copa do Brasil.

Entretanto, outro fator que faz o São Paulo correr é na questão física de James Rodríguez. O jogador não atua desde abril, quando deixou o Olympiacos, da Grécia. O meia vinha treinando por conta própria. Assim, o Tricolor acredita que seu novo reforço precisa de alguns treinos e ritmo de jogo.

Outro ponto é que James Rodríguez sabe da importância de vencer o rival Corinthians, na Copa do Brasil. O São Paulo já explicou para o colombiano que avançar para a final da competição significa disputar um título inédito no clube e também ganhar uma premiação gorda para a equipe. O próprio meia já sabe que sua preparação será focada para estar em campo no Majestoso.

