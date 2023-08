Neymar fica no banco e vê PSG levar a virada da Inter de Milão

Não foi desta vez que Neymar fez a sua estreia na temporada do PSG. Afinal, o atacante brasileiro ficou o tempo inteiro no banco na derrota do time parisiense para a Inter de Milão por 2 a 1. O amistoso rolou no Estádio Nacional, em Tóquio, na manhã desta terça-feira (1/8). Os gols foram no primeiro tempo e o PSG perdeu de virada. Vitinha fez o gol do Paris. Esposito e Sensi viraram.

Depois de um primeiro tempo mais morno, mas com Asensio perdendo uma grande chance para o PSG chutando na trave uma bola que recebeu livre na área, o segundo tempo foi mais animado. Vitinha mandou de fora da área e fez um golaço para os parisienses aos 18 minutos.

E nada de Neymar

Tudo parecia indicar a vitória do PSG. No banco, como ocorreu nos jogos contra Al Nassr e Cerezo Osaka, Neymar animadamente conversava com Verratti e via o seu time ficar tocando a bola pronta para garantir a vitória contra uma Inter que, naquela altura estava em campo com os reservas (no PSG, o técnico Luis Enrique fez apenas cinco mudanças).

Mas isso mudou na reta final. E em apenas três minutos. Aos 35, o colombiano Cuadrado iniciou a jogada que Frattesi receue e lançou Esposito pela direita. Este chutou cruzado, sem chance para Donnarumma. Aos 38, nova jogada iniciada por Cuadrado e assistência de Frattesi. Mas desta vez para Sensi, livre, virar o jogo e colocar números finais na partida.

Esta foi a terceira partida da pré-temporada do PSG. soma um empata (0 a 0 com Al Nassr) e duas derrotas (Cerezo Osaka 3 a 2). A Inter de Milão começou a temporada fazendo 10 a 0 num time semi-amador (Pergoletese) e vinha de um empate com o Al Nassr (1 a 1).

Próximos jogos de PSG e Inter de Milão

O PSG segue com a sua tour na Ásia. Nesta quinta-feira (3/8) joga com o Jeonbuk, em Busan, na Coreia do Sul. Já a Inte de Milão volta para a Itália. Mas sua prõxima patida serpa um amistoso na Áustria, em Salzburg, contra o Red Bull.

