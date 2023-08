Corinthians vive ‘clima de despedida’ com Róger Guedes

O clima no Corinthians ficou pesado, mesmo após engatar sete partidas sem perder na temporada. Tudo por conta de Róger Guedes. O camisa 10 e artilheiro da equipe na temporada tem uma proposta milionária do Qatar e pode deixar o Timão nos próximos dias.

A saída do atacante não está definida, mas o clima no Parque São Jorge já é de despedida. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do “Uol”, houve uma conversa entre o atacante e a diretoria do Corinthians nos últimos dias, e o tom já era de adeus. O clima com os atletas do elenco também é de despedida. O camisa 10 participou do treinamento nesta semana, mas sem a descontração habitual junto com o elenco.

Róger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 21 gols, e o atleta mais decisivo ao lado de Renato Augusto. Ele também não se lesiona e é bastante aproveitado. Assim, sua saída seria um forte baque no Timão. Afinal, o clube briga contra o rebaixamento no Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, além de disputar as oitavas de final da Sul-Americana.

Se confirmada a saída do atacante, o Corinthians teria uma outra dor de cabeça, já que não teria tempo suficiente para achar um substituto. A janela de transferência se fecha nesta quarta-feira (2), e o Timão não tem negociações em aberto com nenhum outro jogador neste momento.

