PSG: prazo para renovar termina, e Mbappé não estende contrato

O mês de julho acabou e com ele o prazo para que o atacante Kylian Mbappé estendesse seu contrato com o Paris Saint-Germain também. Desta maneira, o jogador francês ficará no clube parisiense até o meio de 2024 e deixará a equipe sem custos.

Mbappé já tinha informado que não tinha a intenção de renovar seu vínculo. No ano passado, ele prorrogou seu contrato por duas temporadas, com possibilidade de mais um ano. O atacante, porém, decidiu cumprir apenas os dois anos. O prazo terminou na segunda-feira – 31 de julho.

O PSG colocou Mbappé à venda, pois não deseja que o atleta saia do Parque dos Príncipes de graça. A questão, contudo, é que o camisa 7 não é obrigado a aceitar nenhuma proposta. Assim, o jogador poderá esperar até o meio do próximo ano para acertar com novo clube.

O Real Madrid aparece como principal candidato a contratar o atleta de 24 anos. De acordo com a imprensa internacional, o PSG ameaçou Mbappé a deixá-lo de fora das competições na temporada 2023/24 caso não renovasse.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, apresentou uma proposta recorde para o jogador, que não foi aceita. Os valores para o PSG foram de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). O camisa 7, por sua vez, teria um salário fixo de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão). Bônus de direitos comerciais e de imagem poderiam elevar os vencimentos a 700 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).

