Marcos Leonardo entra no radar de clube italiano

Um dos principais jogadores do Santos na temporada, o atacante Marcos Leonardo vem atraindo interesse do Velho Continente. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Roma estaria monitorando a situação do jogador e pode realizar uma proposta nos próximos dias.

O centroavante titular da Roma, Tammy Abraham, acabou se lesionando durante a pré-temporada e não tem prazo para retornar. Assim, o clube italiano vem procurando um substituto, e Marcos Leonardo estaria na lista. A preferência do clube é pelo atacante Gianluca Scamacca, do West Ham. Contudo, o brasileiro segue como um plano B.

Recentemente, o rival da Roma, a Lazio, sondou a situação do centroavante, mas as conversas não avançaram. Até aqui, o Santos não recebeu nenhuma oferta concreta pelo seu artilheiro.

Esta não é a primeira vez que a Roma se interessa por Marcos Leonardo. Em maio deste ano, pouco depois do encerramento da temporada europeia, o time italiano demonstrou interesse no jogador, mas não avançou nas tratativas.

O que preocupa o Santos é o período para encontrar um substituto para seu camisa 9. A janela de transferência no Brasil fecha nesta quarta-feira (02) e o Peixe não teria tempo para ir atrás de um outro jogador para ficar na vaga de Marcos Leonardo. No atual elenco, Paulo Turra conta com o argentino Julio Fuch, além de Bruno Mezenga e o jovem Deivid Washington.

