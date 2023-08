Ary Borges relembra discurso de Marta antes da Copa: ‘Queria viver esse momento’

Um discurso protagonizado por Marta virou eco na mente das jogadoras do Brasil nos últimos anos. A fala da atacante, por sinal, aconteceu logo depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2019. Desde então, virou um mantra para esta geração.

“Não vai ter uma Formiga para sempre, uma Marta, uma Cristiane. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no fim”, disse Marta em 2019. Momento de Ary Borges O discurso da atacante, por sinal, marcou muito Ary Borges. A meia da Seleção Brasileira, então, colocou na cabeça que queria participar de uma Copa do Mundo para, enfim, viver esta sensação de perto.

“A gente tem que se impor. Jogar da forma mais leve possível, mesmo tendo um fator psicológico muito grande. A gente precisa focar naquilo que deixamos de fazer contra a França. É óbvio que temos que analisar a Jamaica, mas acho que precisamos primeiro nos reorganizar como um time para que a gente consiga fazer o que sabemos de melhor”, concluiu Ary Borges.

As duas seleções, aliás, se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), no estádio Retangular de Melbourne, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

