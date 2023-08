Grupo City contrata novo diretor de Marketing para o Bahia

O Bahia tem um novo profissional de Marketing. Com objetivo de ampliar as possibilidades fora de campo, a agremiação agora terá Rafael Soares na direção.

Soares tem experiência no meio do futebol. Ele passou pelo Santos, em 2020. Na ocasião, aliás, o profissional conseguiu crescimento de 270% em relação às receitas anteriores. Ele cresceu de R$ 30 milhões para R$ 112 milhões.

No Peixe, aliás, ele foi responsável por liderar diversas ações do Santos, como uma ação em conjunto com a banda santista Charlie Brown Jr., além de buscar internacionalizar a marca “Santos pelo Mundo”.

Soares também já foi do marketing do Sport. Quando passou pelo Leão da Praça da Bandeira, fez campanhas que reduziam o valor da cerveja no estádio. Uma das mais elogiadas foi quando, durante a pandemia, lançou o uniforme do Rubro-Negro do Recife por uma live com shows dos Paralamas do Sucesso e Lenine.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.