Grêmio anuncia contratação do zagueiro Rodrygo Ely, do Almería

O Grêmio agiu rápido nas horas finais de abertura da janela de transferências e anunciou mais um reforço: o zagueiro Rodrygo Ely, de 29 anos. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador estava no Almería, da Espanha, e tem passagens pela Seleção Brasileira no período pré-olímpico da Rio-2016. Desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira (2) para fazer exames médicos e assinar contrato em definitivo.

O atleta deixou o Brasil ainda muito cedo, antes mesmo de estrear profissionalmente pelo Tricolor gaúcho. Por conta das atuações nos juniores, aliás, despertou o interesse do Milan, da Itália, time para o qual se transferiu em 2010. Depois, tirou cidadania italiana e atuou pelo país em alguns jogos de base. Defendeu mais times locais, como Reggina, Varese e Avellino. Contudo, nas últimas sete temporadas, esteve no Alavés e no próprio Almería, ambos da La Liga.

Por sinal, antes de Rodrigo Ely, o Grêmio anunciou a vinda de quatro jogadores. A diretoria acertou a volta do meia Luan, campeão da Libertadores de 2017 e eleito o melhor da América naquele ano, mas também os atacantes Iturbe, João Pedro e Lucas Besozzi. A parte ofensiva era uma das principais carências do grupo e o técnico Renato Portaluppi declarou publicamente a procura por novas peças nesse setor.

Reforço “caseiro” do Grêmio

Por outro lado, embora tenha ido ao mercado para encorpar o plantel, o Imortal teve um grande “reforço” dentro do elenco atual. Isso porque Luís Suárez, principal estrela do clube no momento, esteve a ponto de se transferir ao Inter Miami, dos Estados Unidos. No entanto, fez um acordo de redução de tempo contratual com os dirigentes e fica até dezembro. O acordo encerra as especulações de eventual saída do camisa 9 no meio de 2023.

