Manchester City define nome para repor saída de Mahrez

O Manchester City está atento ao mercado da bola e em busca de um atacante que jogue pelos lados. Após a saída do argelino Riyad Mahrez, que foi para o Al-Ahli, o time de Pep Guardiola definiu seu novo alvo para o setor ofensivo. Trata-se de Jérémy Doku, do Rennes.

Ainda não há negociação aberta entre as partes, como garante o jornalista Fabrizio Romano. O atleta, contudo, é “um dos nomes prioritários”, segundo o repórter. O jogador de 21 anos é uma das promessas do futebol belga e já atua pela seleção nacional – esteve na última Eurocopa e também na Copa do Mundo.

Camisa 10 do Rennes, Doku tem contrato até junho de 2025 com os franceses. Um dos principais nomes da equipe, ele está no clube desde 2020, quando foi contratado por 26 milhões de euros (R$ 172 milhões à época) – valor recorde para o time na ocasião. Atualmente, porém, o belga é a segunda contratação mais cara do time.

Ao todo, Doku disputou 90 partidas pelo Rennes, com 11 gols marcados e 10 assistências. Na temporada 2022/23, foram 35 jogos, sete gols e quatro assistências.

Atual campeão da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Champions League, o Manchester City fez apenas uma contratação nesta janela de transferências, mas não deve parar por aí. O clube britânico anunciou o meio-campista Mateo Kovacic (ex-Chelsea), porém negocia ainda a chegada do zagueiro Josko Gvardiol (do RB Leipzig).

