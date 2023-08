Pedro se reapresenta e volta a treinar após sofrer agressão

Após faltar na reapresentação do elenco, Pedro treinou no Ninho do Urubu nesta terça-feira (1). Foi a primeira vez que o jogador reencontrou seu companheiros e membros da comissão técnica de Jorge Sampaoli após sofrer agressão do ex-preparador do clube Pablo Fernández, que deixou o Rubro-Negro no domingo (30).

Segundo o estafe de Pedro, o jogador faltou ao treino de segunda-feira em razão de dores na boca, necessitando de uma ida ao dentista. Além disso, o mesmo não se encontrava bem com o ambiente da equipe após sofrer a agressão no sábado.

Para tratar da ausência do jogador no centro de treinamento, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi até a casa de Pedro e conversou com o pai e com o representante do atleta. Após acordo, ficou acertado que o camisa 9 retornaria aos treinos nesta terça-feira, como aconteceu.

Relembre a agressão sofrida por Pedro

Durante a partida contra o Atlético, o preparador físico de Sampaoli chamou alguns jogadores para aquecer, dentre eles Pedro. O atacante, no entanto, se recusou a realizar o trabalho e ficou no banco de reservas. Posteriormente ao fim do jogo, o argentino chegou ao vestiário apontando o dedo no rosto do atacante, que estava mexendo no telefone. Antes de dar um soco no jogador que disputou a última Copa do Mundo, Pablo Fernández deu três tapas na face de Pedro. Após o tumulto, ambos foram à delegacia em Belo Horizonte. Posteriormente ao ocorrido, o Flamengo acertou a saída de Pablo Fernández, que se desculpou pelo seu ato.