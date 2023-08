Brasil chega a Melbourne para partida decisiva contra Jamaica

A delegação brasileira deixou Brisbane na manhã desta terça-feira (1) e chegou em Melbourne por volta das 12h. O Brasil, enfim, se prepara para partida decisiva diante da Jamaica na Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira, inclusive, realizou um treinamento em Melbourne na tarde desta terça-feira (1). Pia, dessa forma, está promovendo os últimos ajustes no Brasil antes da rodada decisiva no Mundial.

Decisão do Brasil

O Brasil, por sinal, precisa vencer para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. A Jamaica, no entanto, necessita apenas de um empate para se classificar. O jogo, portanto, será importante para ambos os lados.

Pia, aliás, se preparou bem para partida entre Jamaica e Brasil. A treinadora, afinal, tem estudado as jogadoras jamaicanas antes do duelo entre as seleções no Mundial.

“Vamos rever o que vamos fazer, mas é um bom time. Batalharam contra a França para conquistar um ponto. É um time físico, muito rápido, então é uma coisa que precisamos nos atentar contra a Jamaica”, afirmou Pia em entrevista coletiva para imprensa.

A treinadora, inclusive, fez questão de reforçar que as jogadoras brasileiras estão muito unidas nesta Copa do Mundo. A sueca, assim, espera que esta união entre em campo na rodada decisiva do Mundial.

“No dia após a derrota contra a França, entramos todas em uma montanha-russa de emoções, mas deixamos isso para trás. Agora, é o tempo e a chance para preparar para o próximo jogo. ‘Juntas’ é uma palavra, temos que ter ações por trás das palavras. Eu pergunto isso a elas, o que significa essa palavra para cada uma. Isso é tudo. Sobre essas ações, espero que a gente as faça amanhã”, afirmou Pia.

Jamaica e Brasil, aliás, se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne (Austrália), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.