Gigante inglês procura o Fluminense pela contratação de André

Nome mais valorizado do elenco do Fluminense atualmente, o volante André ganhou mais um pretendente. E desta vez é um clube de muito peso. O Liverpool (ING) é o mais novo interessado no jogador de 22 anos, que pode receber uma proposta em breve.

A informação foi dada primeiramente pela jornalista Melissa Reddy, da “Sky Sports”. Apesar de não terem apresentado uma oferta, os Reds já entraram em contato com o Tricolor para saber as condições do negócio. Os britânicos buscam a contratação de Romeo Lavia, do Southampton (ING), mas esbarram nos valores pedidos pelos Saints. Neste sentido, André passa a ser o plano B da equipe de Jürgen Klopp.

O Fluminense mantém a postura de não negociar André nesta janela de transferências. O clube carioca não tem a intenção de vender o volante antes do fim do ano, a menos que seja pelo valor da multa rescisória. O valor é de 40 milhões de euros (R$ 265 milhões).

A busca do Liverpool por um meio-campista defensivo se dá pela saída de vários nomes do setor. Jordan Henderson foi para o Al-Ettifaq, enquanto o brasileiro Fabinho assinou com o Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita. Naby Keita e James Milner, que também fazem a função, deixaram Anfield após o encerramento de seus contratos.

INTERESSE EUROPEU

No início do ano, o Fulham (ING) apresentou proposta de 20 milhões de euros (R$ 111 milhões na ocasião) ao Fluminense por André. O Tricolor, porém, não abriu conversas com os britânicos. Recentemente, o clube inglês voltou a procurar o time de Laranjeiras. Nos últimos dias, a imprensa portuguesa afirmou que o Sporting (POR) também deseja o volante.

