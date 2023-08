Globo renegocia contrato de Galvão Bueno e estuda nova função para o narrador

A Globo iniciou, na última semana, uma nova fase de negociação com o narrador esportivo Galvão Bueno. A emissora quer contar novamente com o jornalista nos jogos da Seleção Brasileira. As informações são do “portal F5”.

Inicialmente, o contrato de Galvão com a emissora carioca vai até o fim de 2024. A ideia é ampliar o vínculo pelo menos até 2026. Além disso, a ideia da Globo é que Bueno tenha novas funções dentro da equipe.

Apesar disso, está descartado o retorno de Galvão Bueno às narrações de partida. Isso seguirá com Luís Roberto. Aliás, ainda não se sabe a função exata para a qual o narrador será designado.

O novo contrato ainda prevê que Galvão tenha participações nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O narrador durante sua época na Globo fez, ao todo, nove edições das olimpíadas.

O atual vínculo com a Globo garante a exibição em horário nobre do documentário “Galvão, olha o que ele fez”. Além disso, elimina qualquer possibilidade de contratação por outra emissora para narração de jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.