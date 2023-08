Técnico da Jamaica reconhece superioridade do Brasil: ‘Potência’

O Brasil é uma potência no mundo do futebol e um dos candidatos ao título da Copa do Mundo feminina. O treinador da Jamaica, portanto, acredita que as jogadoras jamaicanas precisam entrar preparadas em campo para partida decisiva da Copa do Mundo.

“É Davi x Golias. O Brasil é uma potência e será um desafio para nós. Sabemos que chegamos para a Copa do Mundo com o título de azarões, isso não é nenhuma novidade. Temos que entrar em campo e tentar estar à altura. Elas são muito habilidosas e sabemos que virão atrás de nós com tudo o que têm. Por isso, temos de estar preparados”, declarou Lorne Donaldson em entrevista coletiva para imprensa nesta terça-feira (1).

Ary Borges relembra discurso de Marta antes da Copa: ‘Queria viver esse momento’

Jamaica x Brasil

O Brasil, por sinal, precisa vencer para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. A Jamaica, no entanto, necessita apenas de um empate para se classificar no Mundial. O confronto, portanto, vale muito e será decisivo para ambos os lados.

Lorne Donaldson, afinal, reconhece as diferenças técnicas entre as duas seleções. O treinador, contudo, acredita que a Jamaica está pronta para crescer e evoluir nos próximos anos.

“Temos um longo caminho a percorrer em termos do que países como o Brasil estão produzindo. Estamos longe do futebol feminino no resto do mundo, mas estamos tentando crescer”, concluiu Lorne Donaldson.

Jamaica e Brasil, aliás, se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h (Horário de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne (Austrália) pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.