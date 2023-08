Efeito James Rodríguez faz São Paulo disparar nas redes

O São Paulo está na boca do povo desde a última semana. E o motivo é muito simples: o Tricolor Paulista anunciou a contratação do astro colombiano James Rodriguez. Desde então, as redes do clube se movimentaram ainda mais.

O São Paulo tinha histórico de 30 mil curtidas em conteúdos com treinos dos atletas e 100 mil reações com imagens de jogos. Uma partida importante, como a vitória sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, representou 500 mil likes ao Tricolor. O tricolor tem 5,4 milhões de seguidores.

No entanto, ao anunciar com um vídeo James Rodriguez, o São Paulo conseguiu 1,1 milhão de curtidas no Instagram. Vale ressaltar que o post foi em colaboração com o jogador.

James Rodriguez é um dos astros do futebol mundial. Ele passou por grandes clubes como Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern de Munique. Além disso, foi um dos grandes jogadores da Copa do Mundo 2014 e vencedor do Prêmio Puskas pelo belo gol no Uruguai, nas oitavas de final daquele Mundial.

James Rodriguez é sucesso nas redes sociais

O meia James Rodríguez é um dos grandes personagens dentro de campo, mas, sobretudo, fora dele. Nas redes sociais, o colombiano acumula 106,5 milhões de seguidores, considerando Facebook, Instagram e Twitter.

