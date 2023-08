Murilo vê Palmeiras concentrado antes de duelo contra o Atlético

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E a rivalidade recente entre os clubes também deve entrar em campo. Afinal, nos últimos dois anos, as equipes se enfrentaram pela competição continental, e o Verdão levou a melhor nas duas oportunidades. Contudo, para o zagueiro Murilo, será um novo jogo.

O defensor, em entrevista para o site oficial do clube, disse que respeita a força do adversário. Além disso, Murilo minimizou a sequência negativa do Galo e pediu um Palmeiras concentrado para voltar para São Paulo com a vantagem.

“É um adversário muito forte. Tivemos duelos importantes nos últimos anos e cada vez mais há uma rivalidade. Estamos concentrados, tranquilos, esperando fazer um grande jogo na quarta-feira. Eles vêm em uma sequência negativa de resultados, mas nos preocupamos em fazer o nosso, um grande trabalho para, com fé em Deus, fazer um grande jogo”, disse Murilo.

Além disso, Murilo também celebrou mais um gol marcado com a camisa do Palmeiras. Em 82 jogos, soma 15 gols e já é o décimo zagueiro com mais gols na história do clube.

“É um ponto forte que temos, venho sempre buscando esses gols. Tenho um sonho, um objetivo de encostar mais ali na frente. Estou em 10º, espero encostar mais ali no (Gustavo) Gómez, que já está bem na frente (risos). Passo a passo, vamos indo para nono e oitavo. Estou muito feliz com essa marca e é dar continuidade ao trabalho”, completou o defensor.

