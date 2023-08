David Luiz treina e deve enfrentar o Olimpia; Ayrton Lucas segue como dúvida

Além do retorno do atacante Pedro aos treinamentos, o técnico Jorge Sampaoli contou com outro reforço na atividade desta terça-feira (1). David Luiz, que não joga desde a partida contra o Grêmio, no dia 26 de julho, participou do trabalhado dirigido por Jorge Sampaoli e deve ficar à disposição para a partida contra o Olimpia na quinta-feira (3), no Maracanã, pela Libertadores.

Na terça-feira, dia que antecedeu o confronto contra o Grêmio, David Luiz apresentou dores no joelho direito. Desta maneira, não foi relacionado para o jogo em Porto Alegre, seguindo cronograma de recuperação. Assim, liberado pelo departamento médico, ele treinou sem limitações nesta terça-feira.

Ayrton Lucas segue como dúvida

Ayrton Lucas, que também se machucou antes da partida contra o time gaúcho, é dúvida para o jogo de quinta-feira. Afinal, o lateral-esquerdo, que se recupera de dores no joelho esquerdo, realiza trabalho de transição ao gramado. Nesta terça, fez, então, exercícios de fisioterapia no campo.

Quem segue como desfalque em mais uma partida do Flamengo é o volante Erick Pulgar. O chileno trata de uma lesão na coxa direita e não deve se recuperar a tempo do confronto contra o time paraguaio.