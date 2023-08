São Paulo acerta com Lucas Moura

Depois de 11 anos longe, Lucas Moura está de volta. O São Paulo acertou a contratação do atacante até dezembro deste ano. Após este período, o jogador deve acertar com o Los Angeles, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. A expectativa é que o jogador chegue essa semana para concluir os últimos trâmites da contratação.

O Tricolor tinha pressa para concluir as negociações. Isso porque o prazo para inscrição na Copa do Brasil vai até o dia 8 de agosto. Além disso, a pressão do torcedor em ter o jogador de volta ao clube, pesou para o atleta, que possui uma grande idolatria no São Paulo.

Lucas se tornou um ídolo no Morumbi após a conquista da Sul-Americana de 2012 e não quis ficar marcado por alguém que não quis retornar ao clube quando teve a chance. O atacante não quer manchar sua imagem que tem com a torcida neste momento e viu a pressão aumentar nos últimos dias, devido a indefinição.

O atacante deixou seu acordo com a MLS acertado para janeiro, quando o Los Angeles terá uma vaga a mais para atletas estrangeiros, e defender o São Paulo até lá. Dessa forma, o clube brasileiro não precisa criar uma relação com a MLS e acertou apenas as questões salariais com Lucas.

Assim, o jogador se torna o terceiro reforço do São Paulo nesta janela de transferência. Até aqui, o Tricolor acertou o retorno do atacante Alexandre Pato e anunciou a chegada de James Rodriguez, ambos sem clubes.

