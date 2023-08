James Rodríguez é apresentado no São Paulo: ‘O clube é muito grande’

O São Paulo apresentou, nesta terça-feira (01), o meia-atacante James Rodríguez. O jogador que estava sem clube desde que deixou o Olympiakos, da Grécia, acertou com o Tricolor por duas temporadas e chega para ser a grande contratação do clube no ano. Nesta passagem pelo Morumbi, o colombiano usará a camisa de número 19.

E em sua entrevista de apresentação, James falou que a conversa com Rafinha foi fundamental para sua chegada no Morumbi. Além disso, ressaltou que está com boas condições físicas, mas que precisa pegar apenas ritmo de jogo.

“Foram muitos fatores. O clube é muito grande, todos sabem, gosto de ganhar títulos. É perfeito. Estou feliz, falei com o Rafinha quatro dias seguidos. Foi um fator importante. Ele falou: ‘Vem cá ser feliz’. Ele falou que é um clube sério, bom, grande. Foi importante falar com ele, decidi vir pra cá”, disse James, que prosseguiu.

“Estou bem fisicamente, muito bem. Mas preciso treinar, ritmo de treino, de jogo, isso precisa de alguns dias. Fazer as tarefas, tudo para poder chegar bem para quando eu possa jogar. Mas ainda falta muito, mas estou bem fisicamente. Queria ajudar de qualquer jeito, sou um cara de 32 anos, preciso ajudar, gosto de ajudar. Estou pronto para isso”, completou o meia.

Além disso, James chegou a ser questionado sobre o duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O colombiano é visto como um grande trunfo para o Tricolor inverter o placar contra o rival. Contudo, o meia não quer pensar apenas neste embate.

“Não só estou pensando nesse jogo, mas em todos. Gosto de ganhar todos os jogos, os treinos também, sou competitivo”, falou o meia.

James demorou poucos dias para aceitar oferta do São Paulo

Por fim, o jogador também comentou como foi as negociações. James revelou que demorou poucos dias para aceitar a oferta do São Paulo e que ficou assustado com a recepção no aeroporto, quando chegou ao Brasil.

“Quando disseram que o clube queria me contratar, pensei dois ou três dias, mas foi rápido. Clube estava fazendo esforço grande, eu também. Joguei em grandes clubes. No Real Madrid joguei muito, joguei bem, ganhei muitos títulos. Cheguei com muita expectativa. Espero ganhar títulos, o que todo jogador quer. Agora temos a Copa Sul-Americana, a do Brasil, muitos títulos para ganhar. Vamos tentar fazer isso de boa maneira”, disse o jogador, que continuou.

“Não pensei que iriam tantas pessoas no aeroporto, fiquei assustado um pouco, todos foram pra cima de mim. Mas foi bom. Quanto à estreia, ainda falta um pouquinho. Espero jogar bem na estreia”, finalizou James.

