River Plate exige renovação, e Rojas não deve mais vir ao Vasco

O zagueiro Robert Rojas, do River Plate, não será jogador do Vasco, ao menos, na atual janela de transferências, que se encerra nesta quarta-feira (2). O estafe do jogador de 27 anos informou que o clube argentino exigiu uma renovação contratual para emprestá-lo ao Cruz-Maltino. O paraguaio não aceitou e, por isso, a tendência é que o negócio, antes encaminhado, não aconteça mais. Assim, o cenário inviabiliza a vinda do defensor, conhecido pelo técnico Ramón Díaz desde a época de Superliga Argentina.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Além de zagueiro, Rojas também seria útil ao Vasco por sua versatilidade. Afinal, exerce a função de lateral-direito quando necessário e poderia até ganhar maiores chances no setor. Puma Rodríguez vem apresentando muita irregularidade desde que chegou à Colina e Paulo Henrique, seu reserva imediato, ganha poucas oportunidades de jogo. Ele está no time de Buenos Aires há quatro temporadas, quase todas como titular, mas vem de retorno após grave lesão que o afastou por dez meses dos gramados.

Para a posição, hoje, o Gigante da Colina tem à disposição Capasso, Miranda, Maicon, Robson (todos destros), Léo e Zé Vitor (canhotos). Destes, no entanto, Maicon e Robson aparecem no fim da fila no momento com Díaz, que não se empolgou com as características de ambos. Já Miranda, que praticamente não vinha tendo espaço, agradou a comissão técnica e passou a atuar com maior frequência.

Diego Costa na mira do Vasco

Se Rojas não deve vir, por outro lado, o Vasco segue na busca de ter Diego Costa no elenco. Por sinal, o diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, está na Espanha e tenta convencer o centroavante a aceitar o desafio. A janela para atletas livres no mercado, caso do camisa 9, termina apenas no fim de agosto. Com 34 anos, o próprio artilheiro gostou da proposta, porém debate com familiares ainda a possibilidade de retornar ao Brasil. Questões esportivas do clube, como o mal momento no Brasileiro – lanterna da competição -, e a reestruturação do grupo, também são aspectos levados em consideração.

