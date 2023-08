Flamengo aumenta proposta por De La Cruz e ainda quer um argentino

O Flamengo corre para buscar a contratação de um meia no mercado, faltando poucos dias para encerrar a janela de transferência. Dessa forma, o clube carioca aumentou a proposta por De La Cruz, uruguaio do River Plate. Além disso, a diretoria do Mais Querido demonstrou interesse pela contratação do argentino Manuel Lanzini, ex-West Ham.

Inicialmente, o Flamengo buscou contratar De La Cruz por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). No entanto, o River Plate não abriu mão da multa, e pediu 16 milhões de euros (R$ 80 milhões). Posteriormente, a diretoria do Rubro-Negro afirmou que não pagaria o valor. Mas, com a janela de transferências chegando ao fim na quarta-feira para, jogadores com contrato, a cúpula da Gávea aumentou a oferta e aguarda uma resposta dos argentinos.

Vale destacar que o River Plate entra em campo nesta terça-feira pela Libertadores contra o Internacional, em Buenos Aires. De La Cruz, aliás, titular da equipe, é cotado para começar jogando. Assim, a tendência é que a resposta chegue ao Flamengo no decorrer de quarta-feira.

Interesse do Flamengo por Lanzini

Com uma possível negativa do River por De La Cruz, e com Claudinho e Wendel distante, o Flamengo começou a cogitar a contratação de Manuel Lanzini, que recentemente interessou ao Vasco. Ex-jogador do Fluminense e também do River, o meia de 30 anos está livre no mercado. Na última temporada, conquistou o título da Conference League em cima da Fiorentina.

Como Lanzini está livre no mercado de transferências, o Flamengo tem até o dia 25 de agosto para acertar com o jogador. Mas, caso isso aconteça, o mesmo não poderá disputar a fase de oitavas de final da Libertadores. Assim, o argentino jogaria a competição caso o time elimine o Olimpia e avance de fase.